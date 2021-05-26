Тюменских любителей хоккея приглашают в "Спортбар Авторадио"

Чемпионат Мира по Хоккею 2021 в самом разгаре! 16 команд, 64 матча, новая страница в истории мирового хоккея. "Авторадио Тюмень" собирает самых ярких и громких болельщиков с "Спортбаре Авторадио" с 21 мая по 6 июня!
"Спортбар Авторадио" - это захватывающие хоккейные матчи среди слушателей в эфире и шанс на победу. Слушайте эфир "Авторадио Тюмень" (106.0 FM), участвуйте в розыгрыше и выиграйте столик на компанию в сеть гриль-пабов Ермолаевъ.
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