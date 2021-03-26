Преодолеть весенний авитаминоз помогут молочные продукты

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Весна – время пробуждения природы, солнце начинает выглядывать чаще, а температурные значения приближаются к нулевой отметке. Но несмотря на это, многие из нас замечают, что в целом организм чувствует себя слабым и истощенным. Так проявляет себя авитаминоз. Как с ним справиться и какими продуктами следует разбавить свой рацион, читайте в нашем материале.

Общих причин авитаминоза любого вида может быть множество: пагубные привычки, хронический стресс, постоянная усталость, скудность рациона питания, заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых витамины не всасываются ворсинками кишечника и просто не попадают в кровь.

Как правило, при авитаминозе наблюдается критическая нехватка или полное отсутствие одного или нескольких витаминов. Очень часто в группу дефицитных попадают витамины, получаемые организмом из молочных товаров. Почему-то зачастую люди недооценивают пользу продуктов, содержащих лактозу. А ведь "молочка" в рационе играет важную роль.

Употребляя в пищу молочные продукты, мы получаем: красоту и молодость организма; здоровые кости и зубы, благодаря высокому содержанию кальция; повышенный тонус всего организма, благодаря содержанию витаминов; нервную систему, способную работать без сбоев; здоровые сосуды; пищеварение, работающее как часы.

Молоко в достаточном объеме содержит калий, что позволяет укреплять сосуды, а также положительно влиять на сердечные мышцы. Витамины В1 и В2 способны поднять общий тонус организма, а витамин D плодотворно "работает" в паре с кальцием. Также в напитке содержатся витамины групп А и Е, которые являются незаменимыми для нормальной жизнедеятельности всех без исключения органов человеческого тела.

Кисломолочные продукты приносят еще большую пользу. Потребляя их, человек обогащает свой организм полезными бактериями, так необходимыми в условиях смены погодных условий, стресса и перекусов на бегу. Они благотворно влияют на систему пищеварения и способны привести желудочно-кишечный тракт в норму.

Ученые выяснили, что животный белок, содержащийся в молоке, намного легче усваивается организмом, чем белок, добываемый из мяса или яиц. К тому же, во многих белковых диетах фигурируют обезжиренный кефир и творог. Эти продукты не нанесут фигуре никакого вреда.

При выборе для себя молочных продуктов следует помнить, что пользу организму могут принести только товары с натуральном составом, где сохранены витамины и питательные микроэлементы. Так, молочные и кисломолочные продукты компании "Золотые луга" производятся по выверенным технологиям, без добавления консервантов и искусственных добавок. Короткий срок годности подтверждает натуральность продукции, качественная упаковка позволяет сохранить продукт свежим, а вкус – неизменным.

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири выпускает молоко, кефир, ряженку, йогурт, творог, сливочное масло, сметану, сыр, биопростоквашу, наринэ, ацидофилин, топленое молоко… Всего - более 70 наименований продукции торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво" и "Ситниковское".

"Натуральная молочная продукция поможет зарядиться энергией и встретить весну с хорошим самочувствием. Доказано гастроэнтерологами и нашими постоянными потребителями", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.