Тюменская прокуратура занялась выявлением частных пансионатов для престарелых

В связи с гибелью в частном пансионате для пожилых людей в поселке Боровский четырех мужчин и трех женщин в возрасте от 54 до 83 лет, прокуратура Тюменской области проверит все объекты с круглосуточным пребыванием престарелых.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование взято прокуратурой Тюменской области на контроль.

Помимо проверок, территориальные прокуроры займутс установлением фактов незаконной организации частными лицами таких пансионатов, а такжепроанализируют работу уполномоченных органов в данной сфере.

Особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о пожарной безопасности и осуществлению государственного пожарного надзора. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.