У маршрута № 6 изменилась схема движения

В Тюмени с сегодняшнего дня в схему движения муниципального маршрута № 6 "ЖК Апрель – д. Казарово" включены новые остановки. Это "Детский сад №42" в прямом и обратном направлении и "2-й Мостовой переулок" при движении в сторону ул. Халиуллы Валеева, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание транспорта можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.