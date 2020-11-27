У маршрута № 6 добавятся остановки

15:22 27 ноября 2020
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В Тюмени со 2 декабря в схему движения муниципального маршрута № 6 "ЖК Апрель — д. Казарово" включаются промежуточные остановочные пункты  "Детский сад №42" в прямом и обратном направлении и "2-й Мостовой переулок" при движении в сторону улицы Валеева. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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