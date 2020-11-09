У автобусов № 3, 12, 19, 21, 38 меняется расписание движения

В Тюмени будет скорректирована работа ряда автобусов, сообщает Тюменьгортранс.
На маршрутах № 3, 12, 38 с 16 по 22 ноября ежедневно на линию выйдет по 2 единицы на каждый маршрут, с 23 ноября в будние дни по 1 единице на маршрут. На маршрутах № 19, 21 с 23 ноября в будние дни на линию выйдет по 1 единице.
"Изменения вводятся с учетом данных по пассажиропотокам на маршрутах", — отметили в Тюменьгортрансе.
Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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