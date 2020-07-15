На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение.

По информации Единого центра оперативного реагирования, на юге Тюменской области в период с 16 по 19 июля местами ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха +36°С и выше.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует:

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (лучше всего из хлопка), желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок).

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, следует закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.