У автобуса № 100 добавится остановка

17:21 14 июля 2020
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В Тюмени с 25 июля в схему движения маршрута №100 "Центральный рынок — с/о Ручеек" включается остановочный пункт  "ул. Калинина" при движении в сторону улицы Магнитогорской.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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