У автобуса № 100 добавится остановка

В Тюмени с 25 июля в схему движения маршрута №100 "Центральный рынок — с/о Ручеек" включается остановочный пункт "ул. Калинина" при движении в сторону улицы Магнитогорской.

Уточнить расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.