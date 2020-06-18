У маршрутов № 37 и № 40 добавится остановка

В Тюмени с 20 июня в схемы движения маршрутов №37 "Городская поликлиника № 8 — ул. Пролетарская" и №40 "ДК Орфей — з-д Нефтемаш" включаются остановочные пункты "ул. Сосьвинская" в прямом и обратном направлении, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.