У маршрутов № 37 и № 40 добавится остановка

09:20 18 июня 2020
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В Тюмени с 20 июня в схемы движения маршрутов №37 "Городская поликлиника № 8 — ул. Пролетарская" и №40 "ДК Орфей — з-д Нефтемаш" включаются остановочные пункты "ул. Сосьвинская" в прямом и обратном направлении, сообщает Тюменьгортранс.           

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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