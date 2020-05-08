Автобусы пойдут в объезд перекрытого участка улицы 30 лет Победы

14:54 08 мая 2020
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В Тюмени с 15 мая по 31 августа пройдут производственные работы на улице 30 лет Победы на участке от пересечения с улицей Мельникайте до административного здания №7. Маршруты № 65, 76, 79, 98 будут следовать в объезд перекрытого участка, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках по маршрутам объезда. В движении автобусов возможны затруднения, уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: Тюменьгортранс
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