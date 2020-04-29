В праздники в Тюмени автобусы будут ходить по графику воскресенья

С 1 по 5 мая включительно, а также с 9 по 11 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней, сообщает Тюменьгортранс.

Маршрут № 97"З-д медоборудования — с/о "Искра-2" будет осуществлять транспортное обслуживание 3 и 10 мая.

Уточнить расписание движения автобусов в праздничные дни можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".