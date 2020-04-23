У автобуса №100 меняется маршрут

В Тюмени с 26 апреля изменится схема движения маршрута №100 "З-д медоборудования — с/о "Ручеек".

Из схемы исключаются остановки "З-д медоборудования", "Кросно", "м-н "Буратино", "г-ца "Восток", "Газпром", "Площадь памяти", "Театральный центр "Космос", "Школа № 17", "ул. Холодильная" и "Тюменский драматический театр" (в прямом и обратном направлении), включаются остановочные пункты "сквер им. Немцова" и "Центральный рынок-2".

В Тюменьгортрансе уведомляют, что с весенне-летнего периода маршрут № 100к начинает работу от остановочного пункта "З-д медоборудования".