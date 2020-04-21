Тюменцев предупреждают о сильном ветре

По информации Тюменского гидрометцентра, в среду и четверг, 22 и 23 апреля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
22 апреля ночью ветер юго-восточный, 4–9 м/с, температура +4ºС...+6ºС, днем кратковременный дождь, возможна гроза, ветер южный, 8–13 м/с, порывы до 19 м/с, температура воздуха +22ºС...+24ºС.
23 апреля небольшой дождь, ветер юго-западный, 9–14 м/с, порывы до 18 м/с, понижение температуры ночью: +6ºС...+8ºС, днем +10ºС...+12ºС.
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