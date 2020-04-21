Тюменцев предупреждают о сильном ветре

По информации Тюменского гидрометцентра, в среду и четверг, 22 и 23 апреля, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

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