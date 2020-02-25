В районе строящейся набережной ограничат движение до апреля

Движение транспорта будет прекращено по улице Береговой на участке от дома №71 до дома №73 на время работ по укреплению и благоустройству левого берега Туры. Ограничение будет действовать с 3 марта по 3 апреля 2020 года.
Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Щербакова, улице Большой Заречной, улице Ангарской, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru