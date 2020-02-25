В районе строящейся набережной ограничат движение до апреля

10:22 25 февраля 2020
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Движение транспорта будет прекращено по улице Береговой на участке от дома №71 до дома №73 на время работ по укреплению и благоустройству левого берега Туры. Ограничение будет действовать с 3 марта по 3 апреля 2020 года.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Щербакова, улице Большой Заречной, улице Ангарской, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Теги: концерты
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