В районе строящейся набережной ограничат движение до апреля

Движение транспорта будет прекращено по улице Береговой на участке от дома №71 до дома №73 на время работ по укреплению и благоустройству левого берега Туры. Ограничение будет действовать с 3 марта по 3 апреля 2020 года.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Щербакова, улице Большой Заречной, улице Ангарской, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.