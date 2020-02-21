В Тюменьгортрансе сообщили о расписании автобусов в праздники

22 и 23 февраля городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать без изменений, 24 февраля — по графикам воскресных дней. Об этом информирует МКУ "Тюменьгортранс".

Горожан просят обратить внимание, что 24 февраля маршрут №129 "З-д медоборудования — с/о "Ромашка" будет работать в обычном режиме, маршрут № 97 "З-д медоборудования — с/о "Искра 2" работать не будет.

Уточнить расписание автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".