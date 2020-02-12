Тюменца осудили за азартные игры в продуктовом

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, признанного виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Молодой человек приобрел игровой автомат и установил его в продуктовом магазине в поселке Московский. В июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную организацию азартных игр и изъяли игровое оборудование.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, суд назначил молодому человеку 180 часов обязательных работ. По приговору суда игровой терминал будет уничтожен.