Тюменца осудили за азартные игры в продуктовом

12:05 12 февраля 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины, признанного виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Молодой человек приобрел игровой автомат и установил его в продуктовом магазине в поселке Московский. В июне 2019 года сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную организацию азартных игр и изъяли игровое оборудование.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, суд назначил молодому человеку 180 часов обязательных работ. По приговору суда игровой терминал будет уничтожен.

Теги: азартные игры
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