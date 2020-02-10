Тюмень за день: 10 февраля

Тюменские общественники озаботились состоянием Парфеновского кладбища

У кладбища почти двухвековая история. На нем покоятся купцы Решетниковы, Колмогоровы, Шуваловы, Котовщиковы, жертвы Гражданской и Великой Отечественной войны, военнопленные венгры и немцы.

В Тюменской области выявили некачественную молочную продукцию из 8 регионов

В 13 случаях (5%) выявлено повышенное количество антибиотиков, бактерий группы кишечной палочки, дрожжи, плесень. В 30 пробах (11,8%) обнаружены жиры растительного происхождения и несоответствие жирно-кислотного состава, что свидетельствует о фальсификации молочной продукции.

Агентство стратегических инициатив набирает экспертов в регионах

Экспертные группы будут разделены на четыре направления (Социальные проекты, Предпринимательство и технологии, Пространственное развитие, Образование и кадры), включающих 16 тематик, среди которых "Корпоративная социальная ответственность и филантропия", "Городское развитие", "Гуманное отношение к животным" и другие.