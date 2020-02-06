Тюмень за день: 6 февраля

18:00 06 февраля 2020
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Ищут красный велосипед: СК обращается за помощью в деле о гибели мужчины в районе Падерина

В сентябре 2019 года тело мужчины было обнаружено в лесном массиве между Падерина и озерами Малый Тараскуль и Большой Тараскуль.

Участок улицы Мельникайте будут закрывать на ночь

Ограничение будет действовать с 7 по 13 февраля.

Депутат гордумы помог тюменцам обезопасить проезд в жилой зоне

Депутат Тюменской городской думы Александр Захаров по просьбе жителей улицы Гнаровской решил вопрос дорожной безопасности в проезде между сквером "Молодежный" и жилыми домами.

Теги: Тюмень за день
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