Тюмень за день: 6 февраля

Ищут красный велосипед: СК обращается за помощью в деле о гибели мужчины в районе Падерина
В сентябре 2019 года тело мужчины было обнаружено в лесном массиве между Падерина и озерами Малый Тараскуль и Большой Тараскуль.
Участок улицы Мельникайте будут закрывать на ночь
Ограничение будет действовать с 7 по 13 февраля.
Депутат гордумы помог тюменцам обезопасить проезд в жилой зоне
Депутат Тюменской городской думы Александр Захаров по просьбе жителей улицы Гнаровской решил вопрос дорожной безопасности в проезде между сквером "Молодежный" и жилыми домами.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru