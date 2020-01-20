Середина недели в Тюмени будет теплой

09:25 20 января 2020
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Снег и небольшие перепады температуры ожидаются на этой неделе в областном центре.

Сегодня и завтра, 20 и 21 января, в городе в дневное время –11ºC...–13ºC, в темное время суток до –14ºC, снег.

В среду и четверг, 22 и 23 января, в Тюмени днем –3ºC, возможны небольшие осадки.

В пятницу, 24 января, в городе в дневное время –8ºC, ночью до –11ºC.

В субботу, 25 января, чуть холоднее — днем до –14ºC, в воскресенье, 26 января, в это же время суток до –5ºC, небольшой снег.

Теги: погода
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