Тюмень за день: 10 января

В 2020 году Тюменская городская дума отмечает 230-летие
История представительного органа местного самоуправления началась в 1790-м.
В Тюмени директор турфирмы обокрала клиентов на 4 млн рублей
Сообщения о мошенничестве поступали в полицию с конца августа 2019 года.
Тюменские врачи спасли новорожденную весом 600 граммов
В отделение реанимации новорожденных девочку доставили с некротизирующим энетероколитом.
Спасатели нашли фокстерьера, убежавшего в лес после ДТП
Пса по кличке Чуня разыскали спасатели в зимнем лесу вблизи села Уват.
На заводе "Электрон" погасили зарплатный долг
О результатах расследования уголовного дела в отношении директора ПАО "Опытный завод "Электрон"" рассказали в СУ СКР по Тюменской области.
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