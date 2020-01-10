Тюмень за день: 10 января

В 2020 году Тюменская городская дума отмечает 230-летие

История представительного органа местного самоуправления началась в 1790-м.

В Тюмени директор турфирмы обокрала клиентов на 4 млн рублей

Сообщения о мошенничестве поступали в полицию с конца августа 2019 года.

Тюменские врачи спасли новорожденную весом 600 граммов

В отделение реанимации новорожденных девочку доставили с некротизирующим энетероколитом.

Спасатели нашли фокстерьера, убежавшего в лес после ДТП

Пса по кличке Чуня разыскали спасатели в зимнем лесу вблизи села Уват.

На заводе "Электрон" погасили зарплатный долг

О результатах расследования уголовного дела в отношении директора ПАО "Опытный завод "Электрон"" рассказали в СУ СКР по Тюменской области.