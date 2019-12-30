Тюмень за день: 30 декабря

В 2020 году в Тюменской области начнется строительство 10 новых школ

Одна из строек развернется в деревне Ушакова Тюменского района.

В тюменском управлении МЧС новый руководитель

Ранее полковник внутренней службы Артур Хачатрян занимал должность заместителя начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) МЧС РФ по Мурманской области.

396 детей в тюменских семьях в 2019 году появились благодаря ЭКО

Эффективность ЭКО в нашем регионе составляет 33%.

Парковки в центре будут бесплатными в праздники

С 9 января парковки на набережной, по улицам Герцена и Первомайской будут работать в обычном платном режиме.

В Тюмени потеплеет под самый конец года

Завтра, 31 декабря, в первой половине дня –23°C...–17°C, после обеда –14°C...–9°C и снегопад.