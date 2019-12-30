Тюмень за день: 30 декабря

В 2020 году в Тюменской области начнется строительство 10 новых школ
Одна из строек развернется в деревне Ушакова Тюменского района.
В тюменском управлении МЧС новый руководитель
Ранее полковник внутренней службы Артур Хачатрян занимал должность заместителя начальника Главного управления (по государственной противопожарной службе) МЧС РФ по Мурманской области.
396 детей в тюменских семьях в 2019 году появились благодаря ЭКО
Эффективность ЭКО в нашем регионе составляет 33%.
Парковки в центре будут бесплатными в праздники
С 9 января парковки на набережной, по улицам Герцена и Первомайской будут работать в обычном платном режиме.
В Тюмени потеплеет под самый конец года
Завтра, 31 декабря, в первой половине дня –23°C...–17°C, после обеда –14°C...–9°C и снегопад.
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