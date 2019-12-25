Тюмень за день: 25 декабря

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога
За минувшую неделю в Тюменской области с признаками ОРВИ в медучреждения обратились 11622 человека.
Женщину, убившую младенца в Заводоуковске, признали невменяемой
Молодая тюменка приглядывала за 5-месячным ребенком дома, пока его родители были на похоронах.
В Тюмени началась проверка по факту гибели мужчины на пожаре в хостеле
Пожар произошел в хостеле на улице Олега Кошевого.
Тюменские депутаты оценили ход капитального ремонта жилых домов
Более 3,5 млрд рублей в 2020 году Тюмень направит на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.
У автобусов №16, 39, 45, 89 добавятся остановки
Обновленная схема начнет действовать с 28 декабря.
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