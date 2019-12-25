Тюмень за день: 25 декабря

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

За минувшую неделю в Тюменской области с признаками ОРВИ в медучреждения обратились 11622 человека.

Женщину, убившую младенца в Заводоуковске, признали невменяемой

Молодая тюменка приглядывала за 5-месячным ребенком дома, пока его родители были на похоронах.

В Тюмени началась проверка по факту гибели мужчины на пожаре в хостеле

Пожар произошел в хостеле на улице Олега Кошевого.

Тюменские депутаты оценили ход капитального ремонта жилых домов

Более 3,5 млрд рублей в 2020 году Тюмень направит на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

У автобусов №16, 39, 45, 89 добавятся остановки

Обновленная схема начнет действовать с 28 декабря.