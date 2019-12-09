В Тюмени похолодает к концу недели

09:20 09 декабря 2019
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В первой половине недели в областном центре сохраняется теплая погода.

С понедельника по среду, с 9 по 11 декабря, в городе –3°C...–1°C, преимущественно без осадков.

В четверг, 12 декабря, в дневное время –6°C...–2°C, снег, в пятницу, 13 декабря, похолодает до –11°C...–8°C.

В субботу, 14 декабря, –13°C...–10°C, ясно, аналогичная погода и в воскресенье, 15 декабря.

Теги: погода
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