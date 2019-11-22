В Тюмени продлят маршрут №2

С 1 декабря 2019 года будет изменена схема движения автобуса №2 "Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская".

Маршрут продлен до остановочного пункта "п. ДОК", в нем появятся остановки "ул. Курчатова", "ул. Тюменская", "ул. Коммунистическая", "Автобаза №2", "Музей истории города" (в прямом и обратном направлении) и "п. ДОК", сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.