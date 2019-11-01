Тюмень за день: 31 октября

В Тюмени в планировочном районе №7 "Гилевский" может появиться улица в честь Павла Ивановича Никольского, последнего почетного гражданина Тюмени дореволюционного периода.

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru