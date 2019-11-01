Тюмень за день: 31 октября

18:00 31 октября 2019
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Тюменская область в топ-15 по качеству приема в вузы

Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов области продемонстрировал Тюменский государственный университет.

Одну из улиц Тюмени предлагают назвать в честь городского головы

В Тюмени в планировочном районе №7 "Гилевский" может появиться улица в честь Павла Ивановича Никольского, последнего почетного гражданина Тюмени дореволюционного периода.

В Тюмени работница ювелирного месяц сдавала драгоценности в ломбард

39-летняя женщина призналась, что вырученные деньги тратила на личные нужды.

В праздник тюменские автобусы будут ходить по графику выходного дня

Уточнить актуальное расписание движения автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722

Теги: Тюмень за день
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