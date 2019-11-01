Синоптики обещают тюменцам очень снежную ночь

31 октября до конца дня – ночью 1 ноября на юге Тюменской области ожидаются обильные снегопады, на дрогах возможны снежные заносы. Об этопредупреждает жителей региона ФКУ "Уралуправтодор" и советует воздержаться от дальних поездок.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям", - публикуется в обращении.

Для предотвращения гололеда и снежного наката будет задействовано около 180 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдера, трактора и погрузчики.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.