Тюмень за день: 29 октября

На расселение аварийного жилья в Тюменской области потратят 9,4 млрд рублей
В результате жилищные условия улучшат 9,9 тысяч жителей Тюменской области.
Участок трассы Тюмень — Екатеринбург расширили до 4 полос
В эксплуатацию введен участок финального этапа реконструкции, которая началась еще в 2018 году.
В Тюменской области стало меньше поддельных больничных
Если подделки выявляются в ходе проверок организаций, то организация несет большие потери, так как Фонд социального страхования отказывает в возмещении таких расходов.
На тюменской трассе разбитое в пьяном ДТП авто буксировал еще один нетрезвый водитель
"Лада" 99-й модели опрокинулась в кювет.
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