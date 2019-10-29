Тюмень за день: 29 октября

На расселение аварийного жилья в Тюменской области потратят 9,4 млрд рублей

В результате жилищные условия улучшат 9,9 тысяч жителей Тюменской области.

Участок трассы Тюмень — Екатеринбург расширили до 4 полос

В эксплуатацию введен участок финального этапа реконструкции, которая началась еще в 2018 году.

В Тюменской области стало меньше поддельных больничных

Если подделки выявляются в ходе проверок организаций, то организация несет большие потери, так как Фонд социального страхования отказывает в возмещении таких расходов.

На тюменской трассе разбитое в пьяном ДТП авто буксировал еще один нетрезвый водитель

"Лада" 99-й модели опрокинулась в кювет.