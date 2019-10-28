Тюмень за день: 28 октября

На тюменских дорогах за тонировку наказали более 16 тысяч водителей

Невыполнение законного требования сотрудника полиции грозит штрафом от 500 до 1000 рублей либо административным арестом до 15 суток.

В Тюмени двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе

Автомобилем Hyundai Solaris были сбиты 70-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Председатель Тюменской гордумы с начала 2019 года рассмотрел 243 обращения

Среди вопросов, волнующих сегодня жителей областной столицы, по-прежнему актуальны проблемы работы жилищно-коммунального комплекса – 22,6% обращений касаются этой темы.

В Тюмени задержали 18-летнего юношу, с ножом напавшего на продуктовый

Неделю назад разбойное нападение в Тюмени было совершено в продуктовом магазине на улице Паровозной.