Тюмень за день: 28 октября

18:00 28 октября 2019
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На тюменских дорогах за тонировку наказали более 16 тысяч водителей

Невыполнение законного требования сотрудника полиции грозит штрафом от 500 до 1000 рублей либо административным арестом до 15 суток.

В Тюмени двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе

Автомобилем Hyundai Solaris были сбиты 70-летний мужчина и 67-летняя женщина.

Председатель Тюменской гордумы с начала 2019 года рассмотрел 243 обращения

Среди вопросов, волнующих сегодня жителей областной столицы, по-прежнему актуальны проблемы работы жилищно-коммунального комплекса – 22,6% обращений касаются этой темы.

В Тюмени задержали 18-летнего юношу, с ножом напавшего на продуктовый

Неделю назад разбойное нападение в Тюмени было совершено в продуктовом магазине на улице Паровозной.

Теги: Тюмень за день
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