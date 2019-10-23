Тюмень за день: 23 октября

Юрий Баранчук: теплосетевые компании должны более серьезно готовиться к сезону ремонтов
Депутаты положительно оценили изменения, происходящие в теплосетевом комплексе города и системный подход к их обновлению. Однако отметили, что все работы должны идти в установленном графике.
В Тюмени откроется выставка памяти фотографа Шустера
В тюменских газетах Иосифа Савельевича Шустера называли неутомимым и вездесущим, поскольку, где бы ни происходило что-то значимое, он оказывался там со своим фотоаппаратом.
В Тюмени в вентиляционной шахте дома нашли тело мужчины
Проводится доследственная проверка.
В Тюмени условный срок на реальный заменили водителю, сбившему пешехода на красный
Находившийся за рулем мужчина был пьян.
На тюменской трассе ДТП устроил пьяный водитель, трижды лишавшийся прав
В 2016, 2018 и 2019 годах мужчина задерживался за пьяную езду на автомобиле.
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