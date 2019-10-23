Тюмень за день: 23 октября

Юрий Баранчук: теплосетевые компании должны более серьезно готовиться к сезону ремонтов

Депутаты положительно оценили изменения, происходящие в теплосетевом комплексе города и системный подход к их обновлению. Однако отметили, что все работы должны идти в установленном графике.

В Тюмени откроется выставка памяти фотографа Шустера

В тюменских газетах Иосифа Савельевича Шустера называли неутомимым и вездесущим, поскольку, где бы ни происходило что-то значимое, он оказывался там со своим фотоаппаратом.

В Тюмени в вентиляционной шахте дома нашли тело мужчины

Проводится доследственная проверка.

В Тюмени условный срок на реальный заменили водителю, сбившему пешехода на красный

Находившийся за рулем мужчина был пьян.

На тюменской трассе ДТП устроил пьяный водитель, трижды лишавшийся прав

В 2016, 2018 и 2019 годах мужчина задерживался за пьяную езду на автомобиле.