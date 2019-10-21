Тюмень за день: 21 октября

На тюменском предприятии задолжали зарплату 187 работникам

С работниками предприятия встретился прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов.

В Тюмени водитель автобуса спасла пенсионера, которому стало плохо на остановке

Женщина поняла, что с пенсионером не все в порядке, и вызвала скорую помощь, а до ее приезда завела обогреться его в салон автобуса.

У автобуса №151 добавятся пять остановок

Обновленная схема движения начнет действовать с 28 октября 2019 года.

В Тюмени таксиста судят за ДТП с 6-летним пешеходом на "зебре"

Водитель вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением.