Тюмень за день: 21 октября

На тюменском предприятии задолжали зарплату 187 работникам
С работниками предприятия встретился прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов.
В Тюмени водитель автобуса спасла пенсионера, которому стало плохо на остановке
Женщина поняла, что с пенсионером не все в порядке, и вызвала скорую помощь, а до ее приезда завела обогреться его в салон автобуса.
У автобуса №151 добавятся пять остановок
Обновленная схема движения начнет действовать с 28 октября 2019 года.
В Тюмени таксиста судят за ДТП с 6-летним пешеходом на "зебре"
Водитель вел автомобиль со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением.
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