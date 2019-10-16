Тюмень за день: 16 октября

В Тюмени раскрыли жестокое убийство 29-летней давности

Злоумышленники избили жертву деревянным бруском и металлической трубой, а потом один из них несколько раз ранил мужчину ножом в сердце.

"Встречи в провинции": тюменцы познакомятся с современными авторами

Одна из встреч пройдет в Тюмени завтра, 17 октября, в Школе перспективных исследований ТюмГУ (8 Марта, 2 к.1). Тема круглого стола: "Литература и литературные институции: смена парадигм?"

Фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного, привлекут к ответственности

В отношении общества с ограниченной ответственностью возбуждено административное дело

Глава Тюмени и прокурор города проведут прием граждан

Тюменцы могут обратиться по поводу задержки зарплаты и выдачи ее "в конвертах".

В регионе возбуждено более 200 уголовных дел об экологических преступлениях

Ущерб экологии составил свыше 109 млн рублей.