Тюмень за день: 16 октября

В Тюмени раскрыли жестокое убийство 29-летней давности
Злоумышленники избили жертву деревянным бруском и металлической трубой, а потом один из них несколько раз ранил мужчину ножом в сердце.
"Встречи в провинции": тюменцы познакомятся с современными авторами
Одна из встреч пройдет в Тюмени завтра, 17 октября, в Школе перспективных исследований ТюмГУ (8 Марта, 2 к.1). Тема круглого стола: "Литература и литературные институции: смена парадигм?"
Фирму, повредившую водопровод на улице Демьяна Бедного, привлекут к ответственности
В отношении общества с ограниченной ответственностью возбуждено административное дело
Глава Тюмени и прокурор города проведут прием граждан
Тюменцы могут обратиться по поводу задержки зарплаты и выдачи ее "в конвертах".
В регионе возбуждено более 200 уголовных дел об экологических преступлениях
Ущерб экологии составил свыше 109 млн рублей.
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