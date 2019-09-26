Тюмень за день: 26 сентября

Фото: Александр Пересторонин

На тюменских дорогах проверяют автобусы

Проверка автобусов проходит в эти дни в Тюменской области. Автоинспекторы проверяют, соблюдают ли водители маршрутных и школьных автобусов правила дорожного движения, а также уровень организации пассажирских перевозок.

Творог "Золотые луга" сохраняет полезные свойства благодаря современным технологиям

Больше года на заводе "Ситниковский", который является филиалом крупнейшего в Западной Сибири и на Урале переработчик молока – АО "Золотые луга", действует автоматизированная линия по производству творога.

Проект "Олимпийский экспресс" приобщает тюменских школьников к спорту

Учащиеся нового корпуса тюменской школы №65 стали участниками регионального проекта "Олимпийский экспресс — 2019", реализуемого Олимпийским советом Тюменской области.

Тюменская область приняла около миллиона туристов за лето

Около миллиона туристов посетили Тюменскую область за время летнего сезона 2019 года, что почти в два раза больше, чем за лето прошлого года.

Тюменские поликлиники ждут на профосмотр мужчин

В эту субботу, 28 сентября, во всех поликлиниках Тюмени пройдет профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз кабинеты раннего выявления заболеваний будут принимать мужчин.