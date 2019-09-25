Тюмень за день: 25 сентября

Фото Дмитрия Сиялова

Тюменцы увидят империю в цвете на выставке

В Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени открылась фотовыставка "Российская империя в цвете". На ней представлены 38 снимков одного из "пионеров" цветной фотографии — Сергея Прокудина-Горского. Фотограф объездил значительную часть Российской империи, запечатлевая старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и бытовые сцены.

Водителей просят быть аккуратнее на дорогах из-за выпавшего снега

Из-за снегопада ГИБДД усиливает контроль на федеральных трассах Тюменской области. Начинающим водителям, автомобилистам в преклонном возрасте, а также с заболеваниями, характеризующимися повышением давления, рекомендуется отложить дальние поездки.

В Тюменской области впервые пройдет фестиваль самодеятельных коллективов

Заявки для участия в I региональном фестивале-конкурсе любительских коллективов подали 186 коллективов, 3 200 человек, из всех районов Тюменской области. Фестиваль позволит показать, какие творческие и талантливые люди живут в нашем регионе.

Бесплатный доступ в интернет появился в 31 населенном пункте Тюменской области

С начала года "Ростелеком" обеспечил бесплатным доступом в интернет жителей еще в 31 населенном пункте региона. Реализация федеральной программы устранения цифрового неравенства в Тюменской области выполнена на 80%.

В тюменские больницы закупят оборудование для диагностики на 250 млн рублей

В 2020 году новое лечебно-диагностическое оборудование получат клиники Тюменской области. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделят порядка 250 млн рублей.

Тюменские депутаты предлагают ввести для горожан новую награду

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании рассмотрят вопрос о введении нового вида поощрения. Народные избранники предлагают награждать тюменцев нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". Награда станет второй по значимости после звания "Почётный гражданин города Тюмени".