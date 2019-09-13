Тюмень за день: 13 сентября

Фото: Дмитрий Сиялов

Николай Валуев и Александр Поветкин приедут в Тюмень поддержать юных боксеров

С 27 по 29 сентября 2019 года пройдет VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени двукратного чемпиона Европы и мира Евгения Макаренко.

В Тюмени 21 сентября пройдет Кросс нации

Всероссийский день бега "Кросс нации" традиционно собирает тысячи поклонников здорового и активного образа жизни разных возрастов и уровней спортивной подготовки. В этом году массовое мероприятие запланировано на 21 сентября.

В Тюмени на неделю закрыли для транспорта часть улицы Ялуторовская

С 13 по 20 сентября 2019 года приостановлено движение по улице Ялуторовской на участке от улицы Кузнецова до улицы Грибоедова и по улице Зеленой в районе дома № 16 ул. Ялуторовской. Движение ограничено в связи с выполнением работ по ремонту подземных коммуникаций.

Тюменские дети могут заниматься спортом в обычных школах

С 2014 года в Тюмени развивается межведомственный проект "СПОРТ – в общеобразовательную школу". В нем участвуют 19 школ и 8 учреждений дополнительного образования с общим количеством детей более 5 тысяч человек.

Тюменские спортсмены расскажут, как спартакиады помогают познавать малую родину

Старт XXIII Спартакиады учащихся Тюменской области 2019 – 2020 годов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, анонсируют в Тюмени.

Сотрудник ТюмГУ победил в конкурсе "Золотые имена высшей школы"

Конкурс "Золотые имена высшей школы" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, организован Лигой Преподавателей Высшей Школы. В номинации "За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы" победил директор центра дополнительного образования ТюмГУ, кандидат юридических наук Александр Яковлев.