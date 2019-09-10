Тюмень за день: 10 сентября

Фото Ирины Алькаевой

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

"Афиша Тюмень" представляет традиционный Топ мероприятий для студентов. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.

"Атмос Синема" приглашает тюменцев на фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi

Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi пройдет в тюменском кинотеатре "Атмос Синема". Специальный показ фестиваля состоится 11 сентября - на день раньше официальной премьеры в России.

Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" проходит в Тюмени

Накануне в Тюмени стартовал IV региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". В течение двух дней участники соревнуются в 16 компетенциях.

Слет успешных предпринимателей пройдет в Тюмени

13–15 сентября при информационной поддержке федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" в Тюмени состоится VII международный молодёжный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей".

Тюменское концертно-театральное объединение готово к новому сезону

Тюменское концертно-театральное объединение объявило о скором старте нового творческого сезона. Журналисты узнали о новинках, которые подготовили артисты ключевых театральных и музыкальных учреждений. Новый сезон будет богат на жанровые эксперименты.