Тюмень за день: 10 сентября

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю
"Афиша Тюмень" представляет традиционный Топ мероприятий для студентов. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.
"Атмос Синема" приглашает тюменцев на фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi
Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi пройдет в тюменском кинотеатре "Атмос Синема". Специальный показ фестиваля состоится 11 сентября - на день раньше официальной премьеры в России.
Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" проходит в Тюмени
Накануне в Тюмени стартовал IV региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". В течение двух дней участники соревнуются в 16 компетенциях.
Слет успешных предпринимателей пройдет в Тюмени
13–15 сентября при информационной поддержке федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" в Тюмени состоится VII международный молодёжный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей".
Тюменское концертно-театральное объединение готово к новому сезону
Тюменское концертно-театральное объединение объявило о скором старте нового творческого сезона. Журналисты узнали о новинках, которые подготовили артисты ключевых театральных и музыкальных учреждений. Новый сезон будет богат на жанровые эксперименты.
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