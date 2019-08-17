Тюмень за день: 16 августа

Фото: Дмитрий Сиялов

На выходных в Тюмени до +27ºC и осадки

По прогнозу синоптиков, грядущие выходные в Тюмени будут теплыми, но не исключены небольшие осадки и грозы.

Тюменцы смогут проверить сердце в выходной

В субботу, 17 августа, в поликлиниках Тюмени состоится профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

В Гилевской роще установили комбайн для детских игр

Игровой комплекс в виде комбайна установлен в Гилевской роще. Необычную детскую площадку городу подарил в связи с юбилеем области агрохолдинг "Юбилейный".

Гастрономический фестиваль пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска

29 ресторанов Тюмени и Тобольска примут участие в Гастрономическом фестивале, который стартует 21 августа. На протяжении одного месяца в ресторанах-участниках будут действовать специальные дегустационные сеты от шефповаров.

Продукция тюменских предприятий может получить "народное признание"

Администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области начинают проведение серии встреч с предпринимателями по теме участия в конкурсе "Тюменская марка-2019".

В Тюмени начались официальные мероприятия в честь юбилея области

В Тюмени начался торжественный прием, посвященный 75-летию со Дня образования Тюменской области. Мероприятие проходит в ДК "Нефтяник", где собрались почетные жители региона, депутаты, представители власти, выдающиеся общественные деятели.