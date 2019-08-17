Тюмень за день: 16 августа

На выходных в Тюмени до +27ºC и осадки
По прогнозу синоптиков, грядущие выходные в Тюмени будут теплыми, но не исключены небольшие осадки и грозы.
Тюменцы смогут проверить сердце в выходной
В субботу, 17 августа, в поликлиниках Тюмени состоится профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.
В Гилевской роще установили комбайн для детских игр
Игровой комплекс в виде комбайна установлен в Гилевской роще. Необычную детскую площадку городу подарил в связи с юбилеем области агрохолдинг "Юбилейный".
Гастрономический фестиваль пройдет в ресторанах Тюмени и Тобольска
29 ресторанов Тюмени и Тобольска примут участие в Гастрономическом фестивале, который стартует 21 августа. На протяжении одного месяца в ресторанах-участниках будут действовать специальные дегустационные сеты от шефповаров.
Продукция тюменских предприятий может получить "народное признание"
Администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области начинают проведение серии встреч с предпринимателями по теме участия в конкурсе "Тюменская марка-2019".
В Тюмени начались официальные мероприятия в честь юбилея области
В Тюмени начался торжественный прием, посвященный 75-летию со Дня образования Тюменской области. Мероприятие проходит в ДК "Нефтяник", где собрались почетные жители региона, депутаты, представители власти, выдающиеся общественные деятели.
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