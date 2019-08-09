Тюмень за день: 9 августа

За лето токсикологи спасли двух маленьких тюменцев, пытавшихся выпить жидкость для розжига

Если ребенок всё же попытался или проглотил жидкость для розжига, необходимо сразу же вызывать скорую помощь, далее последует госпитализация в стационар.

Музыканты Тюменской филармонии дадут концерт на плавучей сцене

Оркестр сыграет популярную классику: вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", увертюру из кинофильма "Дети капитана Гранта" и многие другие известные произведения.

В Тюмени директор турфирмы похитила деньги клиентов

Полученные деньги она тратила на погашение скопившихся у нее долгов.

Куда сходить с детьми в Тюмени в эти выходные?

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