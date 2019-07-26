Тюмень за день: 26 июля

Выходные в Тюмени будут теплыми
В ближайшие дни в Тюмени установится теплая погода, возможны осадки, но они, по прогнозу синоптиков, будут незначительными.
Тюменцев бесплатно обучат основам предпринимательства
В Тюмени тренинг "Азбука предпринимателя" по обучению навыкам создания бизнеса с нуля пройдет с 12 по 16 августа на площадке "Точка кипения" в Технопарке. Участие в тренинге бесплатное.
В Тюмени больше недели ищут пропавшего мужчину
В Тюмени полиция продолжает поиски без вести пропавшего Антона Маслова. 18 июля 2019 года 30-летний мужчина ушёл из дома по адресу ул. Тимофея Чаркова, 81, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.
В Тюмени состоится бизнес-конференция по CRM и продажам
Бесплатная бизнес-конференция от компании amoCRM "CRM и ПРОДАЖИ" состоится в ДК Нефтяник 31 июля. Информационный партнер мероприятия – федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес".
Куда сходить с детьми в Тюмени в эти выходные?
Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.
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