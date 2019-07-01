Тюмень за день: 1 июля

Фото: Вита Шамова

Первая неделя июля в Тюмени будет по-настоящему летней

Во вторник, 2 июля, облачнно, не исключена вероятность осадков, ветер усилится до 8 м/с, температура воздуха - до +26 градусов. Среда и четверг - днем около +23, небольшая облачность и кратковременные небольшие дожди.

В Тюмени представили финальный проект парка событий "Алебашево"

Главной идеей визуального воплощения парка стали аутентичные ремесла Тюменской области – ковроткачество и деревянное зодчество. Это отражается в плавучей сцене, пирсе, цветочном луге и группы островов на Алебашево.

Команда ТВВИКУ заняла второе место в конкурсе "Безопасный маршрут"

Первое место во всеармейском конкурсе "Безопасный маршрут" заняла команда Южного военного округа. Второй к финишу пришла команда курсантов ТВВИКУ, команда Западного военного округа замкнула тройку лидеров.

В Тюмени откроют детсад для младенцев

Детсад, куда будут принимать малышей с двух месяцев, откроется в центре Тюмени. Это будет одно из первых подобных дошкольных учреждений в России, сообщается на сайте правительства.

"Искусство вкусно": в Тюмени стартует серия бесплатных спектаклей, лекций и мастер-классов

Молодежный театральный центр "Космос" запускает летнюю кампанию "Искусство вкусно". Для жителей Тюмени в июле и августе пройдут открытые читки, лекции, концерты, вечера поэзии, баттлы.

Ваши цели реальны, или Как улучшить свою физическую форму за лето

Считается, что к лету нужно непременно "готовиться": изнурять себя диетами, экстренно начинать тренировки и ввергать свой организм в прочий стресс. Но зачем выбирать такой путь, если можно обозначить свою цель в любое другое время года и достигать ее планомерно и безопасно? Разбираемся, какие цели относительно своей физической формы являются самыми популярными, и как начать достигать их прямо сейчас.