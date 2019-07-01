Первая неделя июля в Тюмени будет по-настоящему летней

По прогнозам Гидрометцентра России, предстоящая наделя порадует тюменцев теплой погодой.

Сегодня, 1 июля, максимальная температура дня - не ниже +26 градусов. Дождя не ожидется, но будет немного ветрено - до 6 м/с.

Во вторник, 2 июля, облачнно, не исключена вероятность осадков, ветер усилится до 8 м/с, температура воздуха - до +26 градусов.

Среда и четверг - днем около +23, небольшая облачность и краткковеременные небольшие дожди.

В пятницу и выходные будет на 1-2 градуса теплее, верояность небольших осадков не исключена, но в целом дни ожидаются солнечными.