Три дождливых дня обещают тюменцам синоптики на предстоящей неделе

09:08 08 апреля 2024
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Особенно дождливыми на новой неделе будут вторник и пятница.

Сегодня, 8 апреля, пасмурно, возможны небольшой дождь со снегом, днем до +6 ºС.

Во вторник, 9 апреля, пасмурно. В первой половине дня мокрый снег, во второй - небольшие дожди. Максимальная температура дня - +7  ºС.

В среду, 10 апреля, тоже пасмурно, но без осадков и холоднее - максимум +2 ºС.

В четверг, 11 апреля, солнечно, воздух прогреется до +9 ºС.

В пятницу, 12 апреля, ливни в середине дня, к вечеру небольшой дождь и потеплеет до +11 ºС.

В выходные садков не ожидается, они пройдут при переменной облачности при +8 - +5  ºС днем и при +3 + -1 ºС ночью.

Теги: дождь , прогноз погоды
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