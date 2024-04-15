Тюменцам обещают теплую неделю и жаркие выходные

Небольшие дожди при переменой облачности в Тюмени возможны 16 и 18 апреля, в остальные дни солнечно и тепло.
15 апреля ясно, днем до +10°С, в ночные часы около +3°С.
16 апреля днем +12°С, ночью +6°С, переменная облачность, небольшой дождь.
17 апреля максимальная температура дня +14°С, ночью около +6°С, без осадков.
18 апреля днем +17 °С, пасмурно, небольшой дождь. Ночью около +6 °С.
19 апреля +16 °С днем и +10°С ночью, без осадков.
20 и 21 апреля солнечно, в дневные часы до +27...+28°С, ночью около +12°С.
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