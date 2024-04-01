В Тюмени потеплеет до +16

До +16 °С в Тюмени потеплеет, по данным синоптиков, в четверг, так же тепло будет в пятницу, а в выходные похолодает и вероятен дождь со снегом.

В понедельник, 1 апреля, в городе пасмурно. Возможны небольшие осадки в виде дождя и снега. Днем до +4 °С.

Во вторник, 2 апреля, потеплеет до +8 °С, переменная облачность. В среду, 3 апреля, безоблачно и максимальная температура дня - +13 °С.

В четверг и пятницу, 4-5 апреля, солнечно, днем +16 °С, по ночам +7 °С.

В субботу, 6 апреля, дождь со снегом, днем +8 °С, ночью до -1 °С.

В воскресенье, 7 апреля, вероятность осадков сохраняется, днем около +4 °С.