Тюмень за день: 26 июня

Двое тюменцев примут участие в чемпионате мира WorldSkills

Диана Касабова и Владислав Тетюшкин из Тюменской области вошли в состав национальной сборной России для участия в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Диана выступит в компетенции "Облачные технологии", Владислав - "Сетевое и системное администрирование".

В Тюмени наградили победителей "Олимпийского Форт Боярда"

24 июня в детско-юношеской спортивной школе №2 в Тюмени торжественно наградили победителей командных состязаний "Олимпийский Форт Боярд".

Список национального проекта "Культура" пополнил проект фольклорного ансамбля "Росстань"

Культурно-образовательный проект фольклорного ансамбля "Росстань" под названием "Мир традиционной культуры" внесли в список национального проекта "Культура". В рамках него состоялась целая серия тематических мероприятий.

Тюменцы могут получить призы за фото своих котов и кошек

Популярный проект "Афиша Тюмень" совместно с сетью зоомагазинов и зооклиник "Живая планета" запустили фотоконкурс TMNcats. Принять участие в нем может любой тюменец, у которого дома живет кот или кошечка. Условия простые, а призы стоят того, чтобы за них побороться. Прием фото от участников открыт, итоги подведут 19 июля.

Компания "Золотые луга" поддерживает талантливых тюменских кондитеров

Кондитерское мастерство в Тюмени активно развивается, многие кондитеры прошли путь от любителей до настоящих профессионалов, готовых предложить своим клиентам эксклюзивные шедевры из натуральных продуктов.

День рождения зубной щетки: непростой выбор простого предмета

Ежегодно 26 июня во всем мире отмечается День рождения зубной щетки. Этот простой предмет личной гигиены в действительности прошел огромный путь трансформации от обычной деревянной палочки в древности до современной инновации.