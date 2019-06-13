Тюмень за день: 13 июня

Специалисты напоминают, как собирать и есть безопасные грибы
Самый ядовитый гриб наших лесов — бледная поганка. Считается, что даже 1/10 такого гриба — смертельная доза.
В Тюменской области пройдет чемпионат среди собаководов
Областной чемпионат по спортивно-прикладному собаководству проводился еще в советские времена, около семи лет назад он был возрожден.
В Тюмени открылся центр подготовки к забегам "Стальной характер"
Каждый может не только бесплатно потренироваться в компании огромного числа единомышленников под руководством опытных инструкторов, но и подготовить себя к испытаниям "Стального характера".
На тюменских трассах снизилось число смертей
По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, с начала года в авариях на федеральных трассах погиб 21 человек, в 2018-м году за тот же период — 34 человека.
В субботу тюменок ждут на профилактическое обследование в поликлиниках
Женщины смогут пройти обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний.
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