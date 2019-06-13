Тюмень за день: 13 июня

Специалисты напоминают, как собирать и есть безопасные грибы

Самый ядовитый гриб наших лесов — бледная поганка. Считается, что даже 1/10 такого гриба — смертельная доза.

В Тюменской области пройдет чемпионат среди собаководов

Областной чемпионат по спортивно-прикладному собаководству проводился еще в советские времена, около семи лет назад он был возрожден.

В Тюмени открылся центр подготовки к забегам "Стальной характер"

Каждый может не только бесплатно потренироваться в компании огромного числа единомышленников под руководством опытных инструкторов, но и подготовить себя к испытаниям "Стального характера".

На тюменских трассах снизилось число смертей

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, с начала года в авариях на федеральных трассах погиб 21 человек, в 2018-м году за тот же период — 34 человека.

В субботу тюменок ждут на профилактическое обследование в поликлиниках

Женщины смогут пройти обследование на микрофлору, цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний.