В Тюмени на неделю обещают частые дожди

По прогнозу синоптиков, на этой неделе в областном центре дожди будут идти едва ли не ежедневно. В самый теплый день максимальная температура воздуха составит +14ºC.

Сегодня, 20 мая, в городе в первой половине дня и вечером вероятен небольшой дождь, днем до +11ºC, к темному времени суток похолодает до +7ºC.

Во вторник, 21 мая, пасмурно и небольшой дождь в течение всего дня, максимальная температура воздуха +6ºC. Аналогичная температура ожидается и в среду, 22 мая, однако осадки прогнозируются лишь на первую половину дня.

В четверг, 23 мая, в первой половине дня в Тюмени облачно и без осадков, днем до +13ºC и пасмурно, к позднему вечеру вероятен небольшой дождь, который перейдет и на пятницу, 24 мая. В этот день максимальная температура воздуха +14ºC, пасмурно.

В субботу, 25 мая, в Тюмени также пасмурно, дожди прекратятся лишь к вечеру, в течение дня температура воздуха составит +4ºC...+7ºC. В воскресенье, 26 мая, будет пасмурно, но обойдется без осадков, днем до +10ºC.