Тюмень за день: 13 мая

В Тюмени похолодает до +10ºC

Жаркая неделя в Тюмени сменится умеренным похолоданием. Максимальная дневная температура воздуха в ближайшие дни не превысит +17ºC.

Тюменцы могут узнать о современных героях и их подвигах по фотографиям

В Историческом парке "Россия – Моя история" 9 мая открылась выставка с галереей портретов Героев России, Советского Союза и ветеранов боевых действий.

Тюменцы выступят в 17 компетенциях WorldSkills Russia

Представители Тюменской области примут участие в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). От региона выступит 21 человек по 17 компетенциям, среди которых "Ветеринария", "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Плотницкое дело", "Производство мебели", "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика".

Экспресс-осмотр онколога на работе прошли 2 700 тюменцев

В 2019 году в рамках проекта "Убедись, что ты здоров!" врачи-онкологи посетили 14 предприятий Тюменской области и осмотрели 2705 человек. В 125 случаях люди были отправлены на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное новообразование, еще 342 получили направление к врачу с подозрением на предопухолевые заболевания.

Тюменцев приглашают на выставку "Проходящий сквозь время"

Уникальные графические произведения по мотивам мифов из частной коллекции члена Союза художников России Леонида Лара можно увидеть на новой выставке в Археологическом музее-заповеднике.

В Музее Словцова выступит тюменская группа Stage Band

Коллектив музыкантов Stage Band даст концерт в Музейном комплексе имени Ивана Словцова (Советская, 63) 18 мая в 22:00. Возрастное ограничение 12+. Перед зрителями выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов и специальные гости из Екатеринбурга. В программе "Музыка Стиви Уандера".