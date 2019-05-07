Тюмень за день: 7 мая

В Тюмени появились улицы в честь писателя и почетного гражданина города

В преддверии празднования Дня Победы на территории планировочного района № 11 "Комаровский" одной из улиц присвоено имя Василия Малкова. С этим предложением выступила инициативная группа жителей Тюмени.

В Тюмени пройдет акция "Строки памяти"

Акция "Строки памяти", посвященная Дню Победы, состоится в тюменском Доме культуры "Орфей" 7 мая в 12 часов. В рамках акции будет работать радиогазета, открытый микрофон, а также прозвучат песни и стихи военных лет.

Валерий Гергиев и Мариинский оркестр сыграли два концерта в Тюменской филармонии

Из Сургута Пасхальный поезд в субботу вечером отправился в Тюмень, а 5 мая в Тюменской филармонии состоялось два концерта — первый был адресован детям: прозвучали "Петя и волк" Сергея Прокофьева и Интродукция и тема для кларнета с оркестром си-бемоль мажор Джоаккино Россини. После была сыграна большая программа, в которую вошли инструментальные и оркестровые сочинения и Симфония № 2 Сергея Рахманинова.

Тюменцы могут выиграть билеты в аквапарк "ЛетоЛето" с "Афишой Тюмени"

"Афиша Тюмень" на своей странице в "Инстаграм" запустила розыгрыш билетов в аквапарк "ЛетоЛето". Счастливчика выберут генератором случайных чисел 15 мая.

В Тюмени 9 мая изменятся схемы движения городских автобусов

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в областном центре изменятся схемы движения общественного транспорта. Некоторые городские маршруты 9 мая будут ходить дольше обычного.