Тюмень за день: 6 мая

В Тюмени довольных жизнью — 80%

Настроения жителей российских городов в первом квартале 2019 года определил в исследовании Финансовый университет при правительстве РФ. Доля полностью или в основном довольных жизнью в Тюмени составила 80%.

В Тюмени завершается отопительный сезон

В связи с установившейся теплой погодой в Тюмени городские власти приняли решение об окончании отопительного периода 2018–2019 годов с 7 мая.

В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду

Плановые гидравлические испытания тепловых сетей в Тюмени и, соответственно, отключения горячего водоснабжения, начнутся в мае. О старте подготовки теплосетевого имущества к новому отопительному периоду "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" сообщила на своем сайте.

В Тюмени улицу Республики перекроют на репетицию парада

В Тюмени 6 и 7 мая будет временно прекращено движение транспорта в центре города. С 19 до 21 часа на время репетиции Парада Победы для автомобилей закроют улицу Республики от улицы Орджоникидзе до улицы Первомайской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

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