Тюмень за день: 30 апреля

Фото Ирины Алькаевой

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Молодежь ожидают десятки классных мероприятий: концерты, интересные выставки, топовые вечеринки, кинопоказы и многое другое.

Амедиатека и КАРО.Арт покажут предпоследний эпизод "Игры престолов"

13 мая онлайн-сервис Amediateka и проект "КАРО.Арт" покажут предпоследнюю, пятую, серию долгожданного финального сезона "Игры престолов" на больших экранах во всех кинотеатрах "КАРО".

Первомай по-тюменски: парады, аттракционы, "Руки Вверх" и шашлыки

Длинные первомайские выходные – отличная возможность провести время с семьей, познакомиться с достопримечательностями Тюменской области и поучаствовать в интересных мероприятиях.

Тюменские футболисты поедут покорять Сочи

Юные футболисты из Тюмени представят Урал на всероссийских соревнованиях по футболу в Сочи уже в мае. Учащиеся школы-интерната "Горизонт" победили в турнире "Будущее зависит от тебя", который ежегодно проводит МегаФон.

Тюменцам предлагают сделать выбор в народном голосовании за лучший караоке-клуб города

Народное голосование за лучшее заведение Тюмени с караоке стартовало 29 апреля. Такой опрос запустил популярный паблик "Афиша Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Подписчики и гости группы в течение трех недель будут выбирать лучшее заведение из десяти представленных.

На благоустройство территорий в Тюмени выделили 450 млн рублей

На благоустройство городских дворовых и общественных территорий Тюмени будет направлено 450 млн рублей. Из них более 120 млн средств федерального бюджета выделены на реализацию программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019–2024 годы". Соответствующее распоряжение на заседании президиума регионального правительства подписал Александр Моор.

1 мая в центре Тюмени ограничат движение

По мере прохождения колонны движение через перекрестки будет открываться, планируемое окончание ограничений — 12:00, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.